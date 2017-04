La polyclinique, un chantier sans fin

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

La polyclinique de Tamda relevant de la commune de Ouaguenoun, à 12 km à l’Est de la ville de Tizi-Ouzou, est un chantier qui s’éternise. En effet, cela fait des années que les travaux sont lancés mais sans que ces derniers ne voient leur fin. Les habitants de ce pôle urbain se disent impatiens de voir la mise en service de cet établissement qui mettra fin à leur souffrance: «On souffre énormément de l’absence d’une couverture sanitaire à Tamda. On est obligés de se déplacer vers Ouaguenoun ou Fréha pour le service minimum. On demande aux responsables concernés d’intervenir pour mettre fin à cette situation qui n’a que trop duré», déclare un habitant de Tamda. De son côté, le P/APC de Ouaguenoun, M. Rabah Laiche, dira : «Nous avons à plusieurs fois interpellé ces entreprises pour respecter les délais de réalisation, mais en vain. Même le wali Bouderbali, lors de sa dernière visite dans la région, a soulevé ce problème et a même mis la pression sur les entreprises pour terminer les travaux dans les temps, mais rien a changé.»

Djaffar Ouigra.