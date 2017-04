Le marché de proximité de la nouvelle-ville saccagé

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Les murs de délimitation des stands du marché de proximité, sis le long du mur de la cité des 30 logements sociaux de la Nouvelle-ville, sont entièrement à terre. Ils ont été saccagés bien avant la mise en service de cet espace commercial. "C'est regrettable de voir un tel projet, auquel sont consacrés plusieurs millions de centimes, dans cet état. Pourtant, un tel espace est plus qu'indispensable dans cette zone où des centaines de pères de familles doivent se déplacer au marché des fruits et légumes du centre-ville, sis à plus de quatre kilomètres de leur résidence", déplorera un passant outré par cet acte vandale. Et à un autre de donner une raison: "Certes, un marché urge dans cette zone. Mais, avant son lancement, les responsables locaux auraient pensé à se concerter avec les riverains". Selon un résident du quartier, cet endroit est mal choisi. "On ne peut accepter une telle activité en face de nos habitations", répondra l'un d'eux. Si ce marché est abandonné, il ne faut pas aussi oublier les box installés dans l'enceinte du marché des fruits et légumes. "Avec le temps, ils vont devenir des urinoirs", constatera un marchand de fruits et légumes. Déjà, a-t-on constaté, certains d'entre eux sont déjà saccagés. Initialement, faudra-t-il le rappeler, cette cinquantaine de box métalliques ont été prévus pour éradiquer le commerce informel. Mais en raison de leur non fonctionnalité, les "trabendistes" ont refusé de les occuper. "Est-ce que réellement un box de trois mètres carrés peut contenir toute ma marchandise? ", s’interrogera un vendeur de vêtements. Et à un autre d'ajouter: "C'est de l'argent jeté en l'air. Même un aveugle n'accepterait pas une telle arnaque". Par ailleurs, il est à signaler que les locaux commerciaux, implantés à proximité de la route de l'hôpital Krim Belkacem, ne sont pas encore occupés. À l'exception de quatre bénéficiaires qui ont lancé leurs activités, les autres les boudent encore pour diverses raisons. L'autre espace non encore rentabilisé est le marché de proximité de l'ex-cité Caper. À ce niveau, le retard de sa mise en service est dû à l'affaissement survenu en février 2015. Il est attendu que le mur de soutènement soit mené à terme pour son éventuelle inauguration dans quelques mois.

Amar Ouramdane