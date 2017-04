Thamughli gher zdat active

Par DDK | Il ya 26 minutes | 25 lecture(s)

L’association culturelle Thamughli gher zdat de Tizi-Gheniff a été au rendez-vous des festivités de célébration du 37ème anniversaire des évènements du Printemps amazigh. Samedi dernier, un programme riche était proposé au public, au niveau de la salle des fêtes du chef-lieu. «Malgré le fait que notre association est nouvelle sur la scène culturelle et en dépit du manque de moyens, nous avons minutieusement préparé cette commémoration», nous confie M. Mohamed Garoui, le président de l’association. «Nous avons contacté de nombreuses personnalités qui ont vécu le 20 avril 1980, pour animer une conférence, et M. Nordine Aït Hamouda a répondu favorablement à notre invitation. Nous avons également contacté tous les jeunes artistes de notre localité qui ont également répondu présents, il en est de même pour les différents artisans pour organiser une exposition. Il nous expliquera également que le choix de la journée a été fait pour permettre à un maximum de citoyens d’être présents. Le programme a débuté, en présence notamment de M. Saïd Mansour, le P/APC, accompagné des membres de l’exécutif, ainsi que de nombreux invités. A l’extérieur de la salle, une exposition de coupures de presse et de photos retraçant la lutte pour la cause berbère était proposée au public. A l’intérieur, dans l’une des salles, une autre exposition-vente de gâteaux et de plats traditionnels, de robes kabyles de la région, de bijoux, d’objets traditionnels ainsi que des livres en Tamazight était ouverte aux visiteurs. Tout au long de son intervention, M. Nordine Aït Hamouda s’en tiendra à retracer la chronologie des évènements du printemps amazigh à partir du début du mois de mars 1980. Abordant le sujet des victimes, le conférencier tiendra à démentir toutes les rumeurs qui avaient circulé : «Il n’y a eu aucune victime lors des évènements d’avril 80 et le chiffre de 32 victimes avancées était infondé, sinon on l’aurait su», martèlera-t-il. La conférence fut suivie dans un silence religieux, et le conférencier ponctuera son récit de regards pointés vers M. Mohamed Djidda, l’ex-P/APC de Tizi-Gheniff et néanmoins ex-GRAG de la wilaya de Tizi-Ouzou, ayant été au cabinet du wali durant les événements de 1980, le désignant comme témoin de ce qu’il avançait. Quant à l’après-midi de cette journée de samedi, le public y a été convié à un grand gala artistique animé par de nombreux artistes locaux dont Messaoud Atmani, Farid Amazigh, Madjid Kharbeche et Nacer Khelif, entre autres.

Essaid Mouas