Rentrée d’une nouvelle promotion d’ATS

Les candidats admis au concours d’entrée pour suivre la formation d’ATS, au niveau des écoles paramédicales de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont rejoint leurs centres de formation respectifs, depuis jeudi dernier alors que les cours ont débuté dimanche dernier. Selon M. Sihadj Mohand Nacer, directeur de l’Institut de formation paramédicale d’Aïn El Hammam, ce ne sont pas moins de 530 stagiaires qui subiront une formation de dix huit mois dans les différentes «annexes dudit institut dont dépendent pédagogiquement les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa et de Boumerdès.» La wilaya de Tizi-Ouzou formera, à elle seule, 150 jeunes infirmiers, recrutés suivant les besoins de chaque structure de santé au niveau des daïras de Draâ El-Mizan, Boghni, Azazga, Larbaâ Nath Irathen, du CHU de Tizi-Ouzou, et bien entendu d’Aïn El Hammam. L’école mère (IFPM/AEH) a accueilli, quant à elle, quarante nouveaux élèves qui viennent s’ajouter aux soixante six, déjà en place, depuis plus d’une année. Les nouveaux stagiaires ont été convoqués individuellement, suivant la réglementation en vigueur, fait savoir le directeur qui ajoutera que «la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions». À l’issue de leur formation, les stagiaires admis à l’examen final rejoindront directement les structures de santé, situées près de leurs lieux de résidence. A noter que l’exigüité des structures de l’ex-école paramédicale locale ne permet d’accueillir que les filles, en régime «internat». La trentaine de chambres sont occupées par les stagiaires qui viennent d’Azeffoun, Ath Yanni, Illoula et autres. Quant aux garçons de la région, ils sont admis à la table commune, en tant que demi-pensionnaires et rentrent chez eux le soir.

A. O. T.