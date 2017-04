Éclatement de la grande conduite d’eau

Par DDK | Il ya 7 minutes | 10 lecture(s)

C’est une véritable course contre la montre qui est lancée par les services de l’ADE pour parvenir à réparer la grosse conduite (D 800) alimentant la station de pompage de Tassadort depuis Bouaid, qui a connu un éclatement. Ce sont ainsi les localités de Beni-Douala, Beni Zmenzer, Betrouna, Oued Falli, Maatkas, Souk el Ténine…qui ont connu des perturbations depuis le vendredi. Afin de prévenir la population de ces nombreuses localités, l’ADE a procédé à une vaste campagne d’affichage expliquant les raisons de cette pénurie. A souligner que l’eau est déjà rationnée pour bon nombre de villages, dont ceux de Maâtkas, et que cette perturbation devrait prendre ces jours-ci à se fier à une source généralement bien informée, car à l’heure actuelle, l’on signale le rétablissement de l’eau dans quelques villages de Maatkas. Rappelons, par ailleurs, que la commune de Tirmitine a bénéficié d’une nouvelle chaîne d’alimentation tout récemment en attendant celle qui devra aussi alimenter les villages de Sidi Ali Moussa (Souk el Ténine). En revanche, pour celle concernant les 14 villages du secteur El Bir (Maâtkas) et qui devra être réalisée depuis l’Oued Bougdoura, à proximité du village Ighil Aouène, celle-ci est encore au stade d’étude en attendant sa future concrétisation. A noter que la partie Sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou qui englobe les communes de Beni-Douala, Maatkas et Tizi-Ouzou (Betrouna) souffrent le martyre en termes d’alimentation en eau .

