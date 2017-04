L'aire de jeux attend sa restauration

Par DDK | Il ya 26 minutes | 23 lecture(s)

Si, pratiquement dans tous les chefs-lieux communaux du sud de la wilaya, les stades communaux bénéficient les uns après les autres de la pose de gazon synthétique, ce n'est pas le cas de Bounouh. Dans ce chef-lieu, il n'y a qu'une aire de jeux en tuf. Non seulement cette structure est trop exiguë, mais elle ne répond à aucune norme. Même lorsque cette municipalité disposait d'un club de football, à savoir l'IR B Bounouh, évoluant dans le groupe pré honneur de wilaya avant de déclarer forfait, il y a de cela deux années, ses joueurs devaient aller s'entraîner à Boghni et jouer constamment à l'extérieur. Tout d'abord, il faut signaler que ce terrain avait subi un affaissement non réparé à ce jour parce qu'il coûterait beaucoup et aussi sa clôture est tombée à terre. Certes, l'APC avait revêtu ce terrain avec du tuf mais cela reste insuffisant. "Nous sommes la seule commune où il n'y a pas de stade. On entend ici et là que des terrains sont engazonnés et le nôtre n'est même pas programmé pour être réfectionné", nous dira un jeune accosté devant la bibliothèque communale "Farid Ali" du chef-lieu d'Ath Smail. Pourtant, cette localité regorge de jeunes talents qui mouillent leur maillot pour les autres clubs de la région à savoir l'ESDEM, l'AC Ain Zaouia et l'E Draâ El-Mizan par le passé. Pour en savoir plus sur ce manque, nous avons pris attache avec le maire. "Il est vrai que ce terrain est petit. Tout de même, nous avons mis de l'argent pour le restaurer en quelque sorte telle par exemple la pose récente du tuf. Notre objectif est de trouver un terrain à acheter parce que comme vous le savez nous n'avons pas d'assiettes foncières d'une part, et d'autre part, notre commune est rurale et montagneuse. Cependant, nous continuons toujours la prospection pour dénicher un terrain. Il faut quand même prendre en charge cette jeunesse", nous répondra M. Rabah Makhlouf l’édile communal. Enfin, pour les structures juvéniles, rappelons que le chef-lieu vient de bénéficier d'une belle maison de jeunes bien équipée et opérationnelle depuis près d'une année.

Amar Ouramdane