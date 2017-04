Arrestation de quatre suspects

Par DDK | Il ya 25 minutes | 21 lecture(s)

Le groupement de gendarmerie de Tigzirt a mis hors d’état de nuire un groupe de malfaiteurs spécialisé dans le vol d’ovins. Tout a commencé quand un citoyen du village d’Azroubar, dans la commune de Mizrana, a déposé une plainte au niveau du groupement de la gendarmerie de Tigzirt, signalant la disparition de plusieurs têtes d’ovins de son écurie. Des recherches approfondies ont été effectuées par les éléments de la gendarmerie dudit groupement qui ont permis de remonter et arrêter, par la suite, le premier responsable de ladite association. Après la mise en place d’une stratégie, les malfaiteurs, qui utilisaient un camion h100 pour accomplir leurs forfaits, ont été pris en flagrant délit, selon un communiqué du groupement de la gendarmerie de Tigzirt. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tigzirt, et par la suite devant le juge d’instruction, les mis en cause ont été placés dans le centre de rééducation de Tizi-Ouzou.

H. M.