Une promotion immobilière remplace les locaux du Président

Le site situé sur la route de Boghni, à proximité de la station-service Naftal et faisant face au tribunal, qui devait accueillir les locaux du Président vient d’être cédé pour la réalisation d’une promotion immobilière.

Initialement prévu pour recevoir une stèle dédiée aux cinq colonels, à savoir Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Ali Mellah, Salah Zamoum et Slimane Déhilés, ce site a été transféré pour la construction de plus de 130 locaux commerciaux dit du «Président». Cependant, ce projet ne verra jamais le jour étant donné qu’il avait été tout simplement abandonné suite au décès de l’entrepreneur, alors que les travaux avaient été largement entamés. «Cette nouvelle affectation pour la réalisation d’une promotion immobilière va permettre au moins de donner un autre visage à notre ville», se suffira à dire un riverain. Par ailleurs, comme partout ailleurs à travers le territoire national, les locaux réalisés jusqu’à maintenant à Draâ El-Mizan, à l’exemple de ceux situés à proximité de l’EPH «Krim Belkacem» n’attirent pas vraiment les jeunes alors que ceux érigés au niveau du marché des fruits et légumes, de petites bicoques en préfabriquées, demeurent toujours clos depuis plusieurs années.

Essaid Mouas