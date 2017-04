Les parents d’élèves ferment le CEM Mezine Younès

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Suite aux multiples grèves observées par les enseignants du CEM Mezine Younès, dans la commune d’Iferhounène, les parents d’élèves, «inquiets quant à l’avenir de leurs enfants», ont procédé, dans la matinée de jeudi dernier, à la fermeture dudit collège.

À travers cette action, les protestataires dénoncent «les débrayages répétés» des enseignants, qui, pour rappel, exigent le départ du directeur dudit établissement. Les parents disent «refuser que leurs enfants restent otages de ce bras de fer entre enseignants et directeur, et dont ils ignorent les tenants et aboutissants». Ainsi, jeudi dernier, ils ont affiché leur colère et indignation, mais surtout leur inquiétude suite à ces «débrayages récurrents survenus, de surcroît, à l’approche des examens scolaires, sachant que la plupart des autres établissements ont achevé leurs programmes de l’année», déplorent-ils. Dès lors, ils interpellent le directeur de l’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou pour prendre «les mesures qui s’imposent à l’encontre du ou des fautifs et mettre fin, une fois pour toute, à cette situation qui pénalise les élèves». «Dans le cas contraire, nous engagerons d’autres actions plus musclées», avertissent-ils. À signaler que l’on a appris, hier dans l’après-midi, que le directeur aurait pris un congé de maladie d’un mois avant son départ en retraite, et qu’un autre aurait été désigné par le DE pour prendre l’intérim.

Madjid A.