Réhabilitation de la stèle de Tamassit

Le 27 avril 2017 est la date choisie par les jeunes du village de Tamassit pour inaugurer la stèle commémorative érigée à la mémoire de Youcef Sadat, tombé en martyr à Azazga lors des évènements tragiques du Printemps noir.

Après l’hymne national entonné par les nombreux présents à cette cérémonie, une gerbe de fleurs a été déposée, suivie d’une minute de silence et la récitation de la Fatiha. La parole a été donnée au président du comité de village qui a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à ériger cette stèle en un temps record. Ensuite, ce fut au tour de la famille du jeune martyr de rappeler le combat de leur fils pour que nul n’oublie. Pour rappel, c’est le 27 avril 2001 que Youcef a été gravement blessé à Azaga. Il rendra l’âme une semaine plus tard, soit le 4 mai. Son ami, Hakim Arezki, 18 ans, en voulant lui porter secours a été lui aussi touché d’une balle qui lui a fait perdre la vue. «Ce jour-là, j’ai perdu deux êtres chers, mon ami et ma vue», dira-t-il en sanglots qui ont fait pleurer plus d’un parmi l’assistance. Cette émouvante cérémonie s’acheva par un moment de recueillement sur la tombe de Youcef, où l’imam du village a récité la Fatiha et prié pour que «Dieu accueille le martyr des causes justes dans son vaste Paradis». Cette stèle érigée au lieu-dit Vourouh au lendemain des évènements tragiques, il y a seize ans vient donc d’être restaurée, pour continuer de rappeler une période douloureuse.

