Les travaux à l’arrêt depuis six mois

Malgré les multiples démarches des parents d’élèves, la cantine de l’école des filles, située au centre-ville d’Aïn El Hammam, n’arrive toujours pas à voir le jour.

Pourtant, la plupart des établissements scolaires de la commune sont dotés de restaurants scolaires, depuis des années. Selon nos sources, ceux qui restent devraient en disposer «incessamment», dès que les travaux entamés, par ci et par là, seraient terminés. Certaines réclamations adressées par l’APE de l’établissement scolaire en question sont restées lettre morte alors que d’autres ont été suivies de promesses «dont nous attendons les résultats et qu’elles soient tenues». Une dizaine de correspondances, dont des copies nous ont été remises, adressées aux différentes autorités de la wilaya par le président de l’association des parents d’élèves précisent que les travaux sont à l’arrêt depuis plus de six mois «sans raison apparente». S’adressant à Monsieur le Directeur de l’éducation, au mois de février 2017, les parents tiennent à rappeler «l’importance de la cantine scolaire pour l’épanouissement de nos enfants et leur réussite dans leur cursus scolaire», tout en énumérant les désagréments vécus par nos enfants tels «les déplacements à l’heure du déjeuner pour certains, et des repas froids pour d’autres…» La même situation, nous dit un autre président d’association, prévaut à l’école de Sidi Ali Ouyahia où la réalisation de la cantine accuse un même retard. Bien qu’une grande partie de la structure ainsi qu’un mur de soutènement aient été déjà construits, le restaurant et les cuisines n’ont pas été livrés jusqu’à maintenant. Ce qui navre les parents et les enseignants et «se répercute sur la scolarité de nos enfants déplacés par bus à l’heure des repas, vers une autre école », ajoutent-ils. La fin de l’année approche à grand pas. Vu l’avancement des travaux, personne ne pense voir les cantines ouvertes d’ici là vu le retard que les chantiers accusent. Cependant, les parents espèrent que les autorités useront de leur pouvoir pour exercer une pression sur les entreprises qui doivent achever les projets dont elles sont chargées, avant septembre.

