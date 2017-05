Ferhat Aït Mohand n’a pas été oublié

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Pendant que la campagne électorale pour les législatives prochaines bat son plein, les militants de la cause amazighe et de la démocratie n’oublient pas leurs défunts camarades. En effet, samedi dernier, une délégation de la direction de la culture s’est rendue à Akbil, plus exactement au village Aït Sellane, pour se recueillir sur la tombe du militant de tamazight et de la démocratie «Aït Mohand Ferhat». C’est une forte délégation présidée par M. Azouaou Youcef, qui est arrivée vers 11h du matin au village Aït Sellane, cette délégation était attendue par la population du village ainsi que par le président de l’APC d’Akbil. Même si la tombe du défunt Ferhat est située loin du village, la distance n’a pas découragé les citoyens du village fort nombreux ainsi que les invités. Arrivée à la tombe, une minute de silence a été observée suivie du dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du militant, gerbe déposée par le représentant de la direction de la culture, le P/APC d’Akbil, le président de l’association des enseignants de tamazight de Tizi Ouzou ainsi qu’un citoyen représentant le village Aït Sellane. S’ensuivit la prise de parole et les témoignages, et ce fut le Président d’APC Hakim Bessadi qui a pris la parole en premier, suivi du frère de Ferhat, Jugurtha, du président de l’association des enseignants de tamazight de Tizi Ouzou, pour donner ensuite la parole au représentant de la direction de la culture, et enfin aux citoyens du village. Tout ce beau monde a tenu à rappeler à l’assistance le parcours de Ferhat Aït Mohand qui était un militant de la cause amazighe ainsi que de la démocratie. Durant les interventions, le parcours du père du défunt Ferhat, en l’occurrence feu Si Ouakli, n’a pas été omis, puisqu’il a été aussi cité et son combat pour l’indépendance du pays ainsi que son combat contre l’hydre islamiste. Après avoir pris part à la collation offerte par la famille et les citoyens du village, la délégation venue de la direction de la culture de Tizi Ouzou s’est rendue à Azrou At Khlef pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Khelifati Md Amokrane. Auparavant et avant d’arriver au village Aït Sellane la même délégation s’est arrêtée à Aïn El Hammam pour se recueillir et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Si Mohand u M’hand. Il y a lieu de rappeler que Ferhat Aït Mohand était un brillant enseignant de tamazight issu de la première promotion des enseignants de tamazight et un infatigable militant de la démocratie. Il était aussi patriote tout comme son défunt père Si Ouakli, un ancien moudjahid et aussi patriote contre l’hydre islamiste. Ferhat était de cette trempe de gens qui ont lutté contre l’obscurantisme des islamistes intégristes. Il a aussi essayé de combattre le plus longtemps possible sa maladie qui l’a ravi aux siens un certain 26 août 2014.

M. A. B.