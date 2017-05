Nettoyage des plages

Par DDK | Il ya 13 minutes | 40 lecture(s)

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2017, le premier coup de balai a été donné, samedi dernier, pour rendre les plages d’Azeffoun propres. L’incivisme et les rivières qui charrient toutes sortes de détritus auront fait que le sable et les galets des plages sont jonchés de déchets en tous genres : sachets, bouteilles, canettes, branchages, bouts de planches… Les plages ont donc grandement besoin d’un nettoyage. Cette louable action est initiée par la direction de l’environnement de la wilaya de Tizi-Ouzou. En effet, c’est à 9H du matin que l’opération a débuté. Madame Bouadi, chef du bureau de préservation de l’écosystème nous dira : «Cette initiative vient en exécution des recommandations du ministère des Ressources en eau et de l’environnement, en continuité du programme mondial sur les déchets marins, et en suivant un planning arrêté à cet effet». L’opération est épaulée par plusieurs organismes, à savoir l’Hydraulique, l’ADE, la Protection civile, les Collectivité locales, l’EPSP d’Azeffoun et la DAS de Tizi-Ouzou qui sont venus avec ses ouvriers bénévoles de Blanche Algérie. À noter que l’EPSP d’Azeffoun a procédé à un prélèvement des eaux des plages en guise de pré campagne de surveillance de la qualité des eaux de baignade. L’opération s’étendra aux plages de Tigzirt

A Iber.