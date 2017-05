Randonnée à vélo vers Sid Ali Bounab

Par DDK | Il ya 13 minutes | 36 lecture(s)

L’Association pour le Développement Durable et l’Environnement a choisi le lundi 1er Mai, pour organiser la première randonnée à vélo vers la montagne de Sid Ali Bounab et ce, en collaboration avec la DJS et l’APC de Tademaït. Selon l’un des organisateurs, l’objectif de cet événement s’inscrit dans le cadre du projet intitulé «écotourisme au secours de l’écosystème montagnard de Sid Ali Bounab». En effet, plusieurs cyclistes de Tadmaït mais aussi venus d’autres contrées ont participé à cet événement qui a suscité, il faut le noter, beaucoup de joie et de contentement chez les habitants de la région. Le coup d’envoi a été donné le matin près du siège de la mairie. Aussi, des éléments de la sûreté urbaine et ceux de la gendarmerie de la localité ont encadré le déroulement de cet événement. Dans la première étape, les organisateurs ont effectué une tournée d’honneur autour de la ville de Tadmaït. Pour la deuxième étape de cette randonnée à vélo, les cyclistes ont pris le départ vers le village d’Ait Ouarzedine, une localité située à 6km à l’est du chef-lieu. Au retour, les participants sont passés par plusieurs anciens villages de la région tels que Sidi Ouareth, Afir, Aghouni Boukaram et Timiskar avant de rejoindre à la fin le point départ. À signaler que cette activité a été clôturée par une cérémonie de remise d’attestations de participation aux cyclistes qui y ont pris part.

Rachid A.