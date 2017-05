Des terrains matico pour les écoles

Par DDK | Il ya 33 minutes | 40 lecture(s)

Les élèves des écoles primaires de la commune de Yattafen pourront dorénavant dépenser leurs énergies dans les établissements sans grand danger de revenir à la maison avec des genoux ou des coudes en sang. En effet, durant ce mois d’avril passé, les 3 écoles primaires de la commune de Yattafen ont été dotées de terrain en gazon synthétique de 5eme génération. Ainsi, si les deux terrains combinés des écoles des villages Aït Saada et Aït Daoud ont été réalisés et inaugurés, il y a de cela une quinzaine de jours, celui du chef-lieu (Souk El Had) de la commune accuse un retard dans sa réalisation. Pour ce 3eme terrain, il y a juste le matico qui a été posé, il reste encore le gazon et les bois. Toutefois, et selon les services techniques de l’APC, ce terrain sis à l’école du chef-lieu sera finalisé après les élections législatives. Toutefois, il faudra que l’entreprise réalisatrice active ses travaux, et que les services techniques et l’APC veillent à ce que le gazon soit posé dans les normes.

M. A. B