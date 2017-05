L’APC n’arrive toujours pas à répartir le quota

Par DDK | Il ya 34 minutes | 57 lecture(s)

L’Assemblée populaire de la commune de Bouzeguène n’arrive toujours pas à répartir les d’aides à l’auto construction dont a bénéficiées la commune. Celles-ci s’élèvent à 180. Un nombre qui ne peut évidemment que créer des conflits et des mécontents. Selon les élus, 1200 demandeurs, dont 927 sont des dossiers valides et près de 300 sont en cours de traitement, ont atterri sur les bureaux des services concernés de l’APC. «Effectivement, on trouve d’énormes difficultés à répartir les 180 aides qu’on a reçues. Depuis des mois, on fait et refait la liste. On a envoyé la liste des bénéficiaires cette semaine à la wilaya et on verra. Le quota est vraiment inférieur à nos attentes, surtout qu’on n’a pas de logements sociaux pour satisfaire la demande des citoyens. Nous souhaitons recevoir dans les plus brefs délais des aides supplémentaires car c’est tout le monde qui proteste», explique le Président de l’assemblée populaire de la commune de Bouzeguène. La liste des bénéficiaires a été refaite plusieurs fois par les élus. Des citoyens ont reçu des convocations pour compléments de dossiers mais en fin de compte, ils apprennent qu’ils ne figurent même pas sur la liste qui est toujours à la wilaya. «Au moment où le dossier de l’habitat rural est devenu le leitmotiv des candidats à la députation qui promettent de porter l’aide à 100 millions de centimes voire même 150 millions, le citoyen, en quête d’un droit vital, aspire uniquement une répartition équitable», déplore un citoyen de la région.

Fatima Ameziane