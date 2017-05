C’est le dénouement

Par DDK | Il ya 33 minutes | 49 lecture(s)

Le feuilleton ayant opposé la SDC d’Aïn El Hammam à Tafraout et Koukou, deux villages de la communes d’Aït Yahia, vient de connaître enfin son épilogue.

Après un sit-in des villageois, qui a duré une semaine durant laquelle ils ont procédé à la fermeture des locaux de l’entreprise de l’énergie électrique et du gaz, les villageois ont été appelés à s’asseoir à la table des négociations. Au sortir de la réunion, Rachid Ben Chikhoun, un citoyen concerné par la situation que vivent ses voisins, nous déclare que «c’est enfin le dénouement». Comme nous l’avons rapporté dans deux de nos précédentes éditions, les protestataires étaient disposés à occuper les lieux jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Pire encore, ils avaient menacé de ne pas participer au vote pour les législatives dans le cas où les responsables s’entêteraient à ne pas les écouter. Mercredi dernier, en effet, une commission, composée des représentants de la SDC de Tizi Ouzou, de la direction des mines et de l’industrie de Tizi Ouzou, du chef de daïra, du commissaire de police d’Ain El Hammam, du P/APC d’Ait Yahia, des entreprises concernées et des représentants de villageois, a paraphé un protocole d’accord devant mettre fin au conflit. De la rencontre de conciliation, il ressort une longue liste de travaux que les entreprises sont sommées d’effectuer rapidement afin de répondre aux exigences des protestataires. Ainsi, ces dernières sont tenues de terminer les raccordements vers les foyers, nettoyer les déblais à l’intérieur des villages, poser des robinets d’arrêt dans les boîtes de compteurs, et réaliser la conduite de transit sur la RN 71, sur une distance de 2600 mètres linéaires. Le protocole d’accord prévoit également, la reprise des travaux dès mardi prochain alors que la mise en service du gaz est fixée au plus tard au 20 août prochain. Conscients de tous les désagréments générés par ce mouvement de protestation, les habitants des villages concernés «s’excusent auprès de la population et expliquent que cette action est l’ultime recours pour que ce précieux liquide arrive enfin dans nos foyers, après plusieurs années de vaines promesses. »

A. O. T.