L’accès à la cité des Fonctionnaires en piteux état

Il devient de plus en plus difficile d’emprunter l’accès menant à la cité des Fonctionnaires (ex-CEG).

Le chemin est complètement abimé sur près de cents mètres, entre les immeubles d’habitations qu’il dessert et la station de fourgons vers Tizi-Ouzou.

Les petits bambins de l’ancienne crèche communale, école primaire actuellement, y transitent pour rejoindre leur établissement scolaire, en pataugeant dans la boue ou la poussière, selon les saisons.

Les habitants des immeubles limitrophes de la cité CNEP ne sont pas, eux non plus, épargnés par cette situation : «On ne peut pas ouvrir les fenêtres pour avoir de l’air frais. Des nuages de poussières qui gagnent les moindres recoins de la maison s’engouffrent même par les interstices des portes et fenêtres», dira un riverain.

Pourtant la plupart des rues de la ville ont été goudronnées ces dernières années. Quant à ce chemin, on nous informe qu’il a déjà été confié à une entreprise qui devait le bétonner mais elle n’a pas honoré ses engagements.

Une deuxième entreprise doit normalement le prendre en charge sous peu, selon un habitant qui a fait partie des représentants des locataires qui ont pris attache avec les services de l’urbanisme de Tizi-Ouzou.

«Nos multiples réclamations auprès des services de l’urbanisme qui en ont la charge n’ont pas abouti à ce jour», dira un habitant de la cité des Fonctionnaires, située à quelque deux cents mètres du centre-ville d’Aïn El Hammam. «Les promesses sont nombreuses mais on ne voit toujours pas d’actes sur le terrain», ajoutera-t-il.

A.O.T.