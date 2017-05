Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le réseau routier de la daïra de Maâtkas enregistre un énorme retard dans sa viabilisation, sa réhabilitation et son entretien, sans évoquer les nombreuses pistes non encore revêtues.

De prime abord, c’est le cas du chemin de wilaya n°147 - principal axe routier desservant cette circonscription depuis le chef-lieu de wilaya - qui préoccupe davantage la population locale.

Il est l’un des chemins les plus étroits parmi ceux desservant d’aussi importantes localités, surtout qu’il connaît l’un des plus grands trafics automobiles du Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou. Toutes les promesses tenues pour son élargissement, par les directions des travaux publics, sont restées lettres mortes, affirment les habitants de la région. Pis, les nombreuses crevasses et la multitude de nids-de-poule jonchant son vieux bitume sont légion. Le ras-le-bol est de visu chez tous les usagers de cette route. Aussi, les chemins vicinaux et intercommunaux sont tous dégradés.

L’exemple le plus édifiant reste le chemin reliant Maâtkas à Draâ ben Khedda et aux villages El Bir et Izzerouden, où les automobilistes peinent à rouler à vitesse régulière en raison de son état qui demeure à la limite de l’impraticable. Pour ce qui est des chemins vicinaux, ceux-ci attendent tous de potentielles réhabilitations. Pour l’heure, seul celui du village Hadada est concerné par un revêtement en béton bitumineux.

Ceux d’Issoubaken, Bouarfa, Ighil Aouene, Ighil Takdhivine… risquent encore d’attendre, semble-t-il. Signalons, par ailleurs, qu’au niveau du village Tala Meda, une piste agricole à l’origine, devenue par la suite une «piste de désenclavement» pour bon nombre d’habitations, est toujours non revêtue.

Ses usagers souffrent énormément durant les saisons estivales d’indésirables poussières étouffant à la fois les riverains mais aussi la flore longeant le chemin. En hiver, c’est la boue qui rend insupportable l’usage de cette route. «Ce retard considérable doit être comblé dans les meilleurs délais et les futurs candidats aux élections locales doivent prendre compte ce chapitre très sensible», estime un citoyen de la localité

C. A.