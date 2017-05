Cinq consultations lancées

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

"Nous avons lancé toutes les consultations relatives aux PCD 2017", confie une source proche de l'APC.

Cette dernière fait savoir que toutes les opérations seront lancées incessamment. "Nous sommes au stade du choix d'entreprises. Cette étape est presque clôturée", dit-elle.

Concernant les opérations pour lesquelles les consultations ont été lancées, il s'agit de l'éclairage public au chef-lieu communal, des opérations d'assainissement dans les villages Tagharbit, Tizi N'Doukart, Beggas et Tizi-Lekhmis, pour un total de 2600 mètres linéaires (Première tranche), la construction de fossés bétonnés sur la piste d'Ihoubarène, l'aménagement et le revêtement de la voirie au lotissement Sud, les travaux d'aménagement de la voirie de Lourika et la réhabilitation de la toiture des classes de l'école d'Ighil Boughmari.

À souligner que ces opérations ont été retenues de commun accord entre l'APC et les comités de villages et quartiers. Par rapport à l'éclairage public, c’est la première préoccupation de l'actuelle assemblée, d'autant qu'elle avait hérité d'un manque criant, sachant que pratiquement toutes les artères étaient peu ou mal éclairées, fait encore savoir notre source.

Certaines d'entre elles furent ensuite prises en charge dans le cadre de l'amélioration urbaine. Dans le cadre de cette deuxième tranche, pratiquement, tout le centre-ville sera éclairé. L'autre opération qui paraît plus importante est celle de l'aménagement et le revêtement de la voirie du lotissement Sud. Du côté des villages où manque l'assainissement, c'est un soulagement même si ce ne sont que de petites opérations.

"Certaines habitations n'ont pas encore de cabinets d'aisance", avoue un habitant de Tizi Lekhmis. Avec toutes ces opérations, en attendant peut-être d'autres dans le cadre sectoriel, nombreux seront d'autres villages qui bénéficieront de cette commodité. Pour notre source, d'autres consultations seront lancées incessamment.

Cela étant, il est attendu l'amélioration du cadre de vie des résidents de la cité des "100 logements" où, pratiquement, tout manque notamment en matière d’aménagement extérieur et de la voire.

A. O.