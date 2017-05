La station Naftal fermée

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

La station-service Naftal d’Aïn El Hammam vient de fermer ses portes jusqu’à nouvel ordre.

Selon nos sources, cette fermeture aurait été décidée par ses responsables, afin d’y procéder à des aménagements. Vieille de plusieurs décennies, elle n’offre au visiteur ni le décor, ni le confort propres aux stations-service que l’on est habitués de voir dans d’autres régions.

Bien qu’elle dispose d’un espace appréciable et d’une clientèle importante, ses prestations demeurent limitées aux carburants, au gaz butane et à des huiles vendues sur place. En temps de pluie ou de neige, faute d’abri, les usagers ne peuvent y accéder sans parapluie, pour se protéger et éviter que l’eau ne se mêle au carburant, en ouvrant leurs réservoirs.

L’on apprendra, donc, qu’il est prévu l’aménagement des bureaux, ainsi que l’installation d’un auvent pour protéger le personnel et les clients des intempéries. Autre nouveauté, un service de lavage et graissage pour véhicules, devrait faire également son apparition, font encore savoir nos sources. Quant à la cafétéria prévue initialement, les responsables- austérité oblige- ne jugent plus de son utilité. Des produits nouveaux feront, également leur apparition : Les huiles, les pneus... Construite durant les années 1980, «la pompe à essence», comme l’appellent les gens d’Aïn El Hammam, a déjà été fermée, suite à un attentat qui l’avait détruite durant les années 1990. La reprise a été effectuée avec du vieux matériel et parfois avec des volucompteurs qui «chauffent», comme constaté de visu. Son personnel, en nombre limité, est actuellement dispatché à travers les autres stations-service de la wilaya, en attendant la fin des travaux. Les nombreux clients de «la pompe à essence» espèrent, enfin, que les travaux ne dureront pas plus que de raison, vu sa situation géographique stratégique, où se trouve concentrée la majeure partie de la population de la commune.

A. O. T.