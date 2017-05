“On a eu 17 millions en PCD complémentaires”

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Comme toutes les communes de la wilaya, Aït Yahia Moussa a bénéficié d'une cagnotte de 17 millions de dinars de PCD complémentaires pour cette année.

C'est après avoir présenté la situation des projets en cours et ceux déjà réalisés que la commission d'arbitrage a décidé de lui octroyer cette enveloppe.

Celle-ci servira à concrétiser d'autres petites opérations, sachant que la première tranche n'a pas pu couvrir les besoins exprimés par les comités de villages. «C'est quand même intéressant comme cagnotte, quand on sait que notre municipalité n'a aucune autre ressource. En principe, on devrait nous aider plus que les autres eu égard au statut de notre commune qui est l'une des plus pauvres de la wilaya.

Néanmoins, cette enveloppe nous permettra de répondre à des situations d'urgence", confiera M. Saïd Bougheda, en sa qualité de maire. Ce dernier fera savoir que les opérations à réaliser sont, d’ores et déjà, répertoriées en collaboration avec les présidents des comités de villages. "Ce sont toutes des opérations qui vont couvrir notamment l'assainissement et l'amélioration du réseau routier", poursuivra-t-il.

D'ailleurs, sitôt cette cagnotte accordée, les consultations sont déjà lancées. "Nous ne tardons pas à passer à toutes les démarches administratives inhérentes à ces petits projets. Notre mandat tire à sa fin. Il faut, donc, faire vite (…)", estimera-t-il. Concernant les opérations inscrites dans le cadre des PCD 2017, il indiquera que les entreprises sont déjà retenues.

Certaines d'entre elles (opérations) sont déjà en cours. Cela dit, le maire souhaite encore que les autres directions de wilaya prennent sur leurs budgets respectifs les opérations nécessitant des enveloppes considérables dans le cadre du sectoriel. "On peut dire qu'on est en quelque sorte soulagés.

Cependant, nous attendons aussi l'argent du FCCL qui est plus consistant. Avec toutes ces subventions, nous arriverons à répondre à quelques cas plus compliqués", conclura-t-il. Il est à noter enfin qu’une commission s’est déplacée aux villages (Hellili, Tifaou), dont les habitants avaient manifesté leur colère dernièrement en bloquant la RN25 et en fermant la mairie durant au moins quatre jours. Les négociations au sujet de leurs réclamations sont en bonne voie, informe-t-on encore.

Amar Ouramdane