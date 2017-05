Les éboueurs et des anciens de la voirie honorés

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

L’association environnementale Tafrara, de la commune d’Azazga, a rendu un hommage, samedi dernier, aux éboueurs et des ouvriers de la voirie en retraite.

C’était au niveau de l’annexe du centre culturel Mouloud Mammeri, à l’issue d’une journée de sensibilisation à l’environnement. Cette dernière, organisée en collaboration avec les services forestiers, la DTP et L’ONA, s’est déroulée en présence de Mme Hamdad, professeur à l’université de Tizi-Ouzou.

Elle y a animé une conférence sur «la nécessité de la protection de l’environnement, afin de réduire les dégâts occasionnés par les jets anarchique de déchets». Elle rappelle, dans ce sillage, que le travail commence à partir des ménages, par le tri sélectif.

«On ne peut vivre en ignorant notre milieu, un faussé est constatable et l’on se doit tous faire de notre mieux pour sa protection, à commencer par la sensibilisation», déclare Mme Hamdad. La parole a été, ensuite, donnée à M. Kaci, directeur de la circonscription des forêts à Azazga, qui déclarera, notamment: «Nous devons suivre l’exemple de nos ancêtres. Avec peu de moyens, ils sont arrivés à organiser et protéger les domaines forestier et public. Il est du devoir de chacun de nous, aujourd’hui, de sensibiliser les jeunes générations et leur inculquer les bons gestes, pour contribuer à la protection de l’environnement».

À l’issue des interventions, des solutions, à même de venir à bout de la pollution qui ronge notre écosystème, ont été proposées. Les présents préconisent, également, l’organisation de séminaires inter-associations avec des experts dans le domaine, «afin d’arriver à cerner comprendre le phénomène de la pollution qui frappe de plein fouet notre environnement».

Au terme de cette conférence, des diplômes d’honneur et des médailles ont été décernés aux ouvriers.

A. Iber