Iguersafène et Boubhir lauréats

Poursuivant ses activités dans le cadre du sport scolaire, la Ligue de wilaya a organisé, hier au niveau de la salle OPOW du 1er novembre de Tizi-Ouzou, les finales de wilaya du sport scolaire.

Plusieurs écoles primaires ont pris part à ces rencontres dans les disciplines suivantes : Kids’Athletics et handball. Dans une salle nouvellement ouverte et bien aménagée et avec une bonne organisation, la compétition sportive entre les bambins de différents établissements s’est déroulée dans une ambiance bon enfant.

Après plusieurs séries de concours dans la discipline Kids’Athletics, les garçons et filles de l’école primaire Kessouar Med Ourabah d’Iguersafène se sont adjugé la première place. Quant à la deuxième et troisième place (garçons/filles), elles ont été attribuées, respectivement, à l’école Boudjeraba de Boubhir, Illoula Oumalou et Hafhaf d’Azazga.

Pour les finales de handball, la première place est revenue, avec l’art et la manière, à l’école primaire Boudjeraba de Boubhir, Illoula Oumalou. À signaler que des compétitions ont été organisées également durant le mois d’avril dernier dans différentes disciplines, à savoir le basketball, le handball, le volley-ball pour tous les cycles scolaires. Ces champions de wilaya participeront aux finales régionales qui se dérouleront dans les wilayas de Bouira et Boumerdès.

Présent hier à ces finales, le président de l’association des parents d’élèves de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Toudert Mohand Cid, s’est dit très content de voir émerger de telles initiatives : «Nous encourageons de telles rencontres entres les établissements scolaires. Nous sommes même prêts à y participer financièrement à l’achat des cadeaux. L’EPS est parmi les priorités de la ministre de l’Éducation, mais malheureusement cette discipline n’a pas été prise en charge sérieusement, surtout dans les écoles primaires où un enseignant d’une autre discipline est chargé des séances sportives sans aucune connaissance basique», dira-t-il.

Par contre, le président de la Ligue de wilaya du sport scolaire de Tizi-Ouzou, M. Boukhalfi, se désolera, lui, du manque d’engouement et de désintéressement de la part de quelques chefs d’établissements de la wilaya qui «considèrent que la pratique sportive est une perte de temps pour les élèves.»

