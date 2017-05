L’affichage anarchique condamné par le citoyen

Par DDK | Il ya 16 minutes | 9 lecture(s)

Après plus de trois semaines de campagne électorale et un affichage anarchique des listes des candidats aux élections législatives, une image de désordre est implantée presque au niveau de toutes les localités de la wilaya, où plusieurs citoyens affichent leurs mécontentements et leur malaise envers ces dépassement et le non-respect des espaces réservés à l’affichage.

Pour cela, des appels sont lancés par plusieurs personnes via les réseaux sociaux, notamment Facebook, appelant les nouveaux élus à l’APN d’arracher ces listes, comme c’est le cas au chef-lieu de Fréha.

Un habitant de cette région affirme : «Maintenant qu’ils sont élus, la première tâche qu’on leur demande c’est d’enlever ces affichages.» Un autre déclare : «L’État a réservé des espaces spéciaux pour ces affiches, et le non-respect de ces espaces est une atteinte à la crédibilité du scrutin.»

A noter que certains partis politiques de la région ont déjà entamé l’enlèvement de ces affiches après les élections, en attendant les autres formations politiques pour rendre l’image accoutumée aux villes et villages de la wilaya.

Djaffar Ouigra