L’ES Draâ El-Mizan visera la victoire à Aïn Bessam

L’ES Draâ El-Mizan, nouveau promu en Régionale 2 cette saison, a réussi un parcours des plus honorables en championnat.

Après 29 journées du début de la saison sportive 2016-2017, les Sudistes se sont distingués de fort belle manière en caracolant même en haut du tableau et parmi le trio de tête, avant de céder le terrain à des équipes plus chevronnées et qui avaient plus de moyens, à l’image de l’USM Draâ Ben Khedda champion de cette division, sans oublier le CRB Kherrata et l’ES Bir Ghbalou et la JS Bordj Menaïel.

Les gars de l’ES Draâ El-Mizan occupent la 8e place à une journée du baisser du rideau de la saison, prévu ce vendredi à 15h dans les différents stades de la région centre. Les Sudistes sont animés d’une grande volonté et ne comptent pas rater le dernier match en déplacement face à la lanterne rouge, le HC Ain Bessam, qui a déjà mis les deux pieds en division de wilaya il y a longtemps.

Un déplacement pour l’ESDEM avec comme objectif de rafler la mise et d’arracher la victoire pour remonter la pente au classement et finir la saison, pourquoi pas, à la 6e ou 5e place. Ce qui reste jouable pour les Sudistes qui veulent réussir un dernier baroud d’honneur. Sur les matchs disputés depuis le début de la saison, l’ESDEM a réalisé 9 victoires, 12 matchs nuls et 8 défaites.

La ligne d’attaque de l’équipe a frappé à 34 reprises, et c’est le cas pour le compartiment de la défense qui a laissé des plumes à 34 reprises. Pour ce dernier match du championnat, les joueurs de l’ES Draâ El Mizan veulent faire tout leur possible de ne pas le rater, en revenant à la maison avec les trois points qui seront mis en jeu, face à cette formation d’Ain Bessam qui n’a plus la tête après sa relégation en division honneur de la wilaya de Bouira.

