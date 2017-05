Toujours pas d’électricité !

Par DDK | Il ya 38 minutes | 45 lecture(s)

Le tissu urbain de la ville de Draâ El-Mizan s’est étendu agréablement à sa sortie Est, vers Tizi-Gheniff, depuis la réalisation de la cité des 60 logements participatifs.

Cependant, bien que ce nouveau quartier soit devenu très animé abrite diverses activités commerciales, il reste que les résidents ne sont guère satisfaits de leur situation, qu’ils qualifient de «véritable calvaire».

«(…) Des fils électriques s’enchevêtrent dans tous les sens au dessus du boulevard et, depuis maintenant six années, nous n’avons pas encore accès au courant électrique, malgré l’existence de toutes les installations et de tous les branchements», confient ces habitants tout en ajoutant que la niche du transformateur avait subi quelques dommages et des fissures, comme d’ailleurs certains appartements, causés par les travaux de réalisation d’une clinique, qui, notons-le, sont à l’arrêt depuis plusieurs années.

Nos interlocuteurs terminent par lancer un "appel pressant" en direction de tous les responsables concernés, pour reprendre en main la situation et procéder à l’alimentation de leurs foyers en énergie électrique.

Essaid Mouas