Visite de praticiens de l’EHS Fernane Hanafi

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Une équipe de praticiens de l’EHS de psychiatrie Fernane Hanafi a effectué, mercredi dernier, une visite de travail au centre psychopédagogique d’Aït Sidi Amar, géré par l’association des handicapés et leurs amis, de Bouzeguène, Ahla.

La visite entre dans le cadre de la convention qui va être prochainement signée entre l’EHS d’Oued Aïssi et l’Association et dans le but de prendre contact et préparer le terrain pour une campagne de dépistage des maladies mentales.

«Nous sommes très heureux de recevoir les orthophonistes et les psychologues de l’EHS Oued Aïssi qui vont accompagner et orienter nos professionnels pour une meilleure prise en charge des enfants aux besoins spécifiques. Nous ne pouvons que remercier le directeur de l’établissement, M. Bounous, pour son implication et sa contribution à la préservation de la santé mentale des enfants en général et des handicapés en particulier. Nous allons organiser une campagne de dépistage qui s’étalera sur plusieurs jours, au profit des enfants de la région», dira Mme Baya Hammoum, secrétaire générale d’AHLA.

Dr Kadi Fatima, psychologue et clinicienne de santé publique à l’EHS, nous expliquera : «Nous sommes venus aujourd’hui pour faire un état des lieux de la prise en charge des handicapés au niveau du centre. Nous procéderons à une prise de contact, à l’évaluation des ateliers et des moyens existants, afin de tracer un plan d’action pour une efficace collaboration entre l’EHS et le centre psychopédagogique d’Aït Sidi Amar. Nous comptons organiser des campagnes de dépistage à travers les villages pour un meilleur travail de proximité. L’objectif est de conjuguer les efforts pour une meilleure prise en charge des enfants aux besoins spécifiques».

Fatima Ameziane.