La campagne de fenaison lancée

Depuis le début du mois de mai, les éleveurs de bétail prennent d’assaut les champs de la vallée pour entamer la campagne de fenaison. En effet, les pluies abondantes de mars et début avril ont favorisé la prolifération non seulement de l’avoine, de la luzerne mais aussi d’autres herbes.

D’ailleurs, il suffit de faire une virée dans les champs, consacrés aux fourrages, pour entendre le bruit des tracteurs coupant tout sur leur passage. «Il faut faire vite parce que le Ramadhan s’approche à grands pas en compagnie de la saison des grandes chaleurs. On devra aussi faire attention à d’éventuelles pluies qui tomberaient peut-être avant le début du mois de juin. Alors là, ce sera une grande perte pour nous. En dépit de la location de ces engins à des tarifs un peu excessifs, on ne peut s’en passer», confie cet éleveur de Draâ Sachem qui avoue avoir déjà rempli plus de deux hangars.

Et de poursuivre : «Non seulement, on stocke ces fourrages, mais on alimente, aussi, nos bêtes quotidiennement avec de l’herbe encore verte qui nous coûtera moins que l’aliment à bétail». Par ailleurs, il a été donné de constater qu’il existe encore d’autres fellahs qui recourent à la manière traditionnelle à savoir, en utilisant des faux, pour procéder à la fenaison.

Pour nombreux de nos interlocuteurs, cette saison est abondante. «Les herbes ne sont affectées par aucune maladie. Une belle saison comme celle-ci augure aussi une récolte céréalière généreuse qui générera des tonnes de bottes de foin», lance cet autre éleveur d’Azru N’Tamarth.

En outre, il est à signaler que les champs de blé commencent aussi à mûrir. Selon de nombreux céréaliers, la saison moisson-battage ne tardera pas à être lancée à son tour. «Bien qu’officiellement la moisson commence vers la mi-juin, cette année, on croit qu’elle le sera bien avant eu égard aux épis qui ont d’ores et déjà jauni», constate, pour sa part, un céréalier de Boufhima.

Amar Ouramdane