La brigade de gendarmerie bientôt opérationnelle

DDK | Il ya 4 minutes

C'est l'une des structures les plus importantes attendues dans cette municipalité rurale. Il s'agit d'une brigade de gendarmerie nationale. Combien de fois, les citoyens, notamment les commerçants et artisans, l'ont-ils réclamée? Deux actions avaient été même menées, à cet effet, par l'association des commerçants et artisans d'une part et par les comités de villages d'autre part. Même une journée "M’Kira, ville morte" a été observée en 2015, pour justement attirer l'attention des responsables concernés au sujet du climat d'insécurité qui règne dans cette commune, où , faut-il le rappeler, des vols, agressions et autres délits sont légion. Certes, leur appel a été entendu en partie par les autorités qui ont mobilisé les éléments de la brigade spéciale, cantonnée dans les locaux de l'ancien siège APC, mais cela, jugent les habitants de cette commune, reste insuffisant. Cependant, la décision prise pour la rénovation de ces locaux, qui seront transformés en brigade, a été bien accueillie aussi bien par les autorités locales que par les citoyens. «Les locaux de l'ex-siège APC ont été transférés à la défense nationale. D'ailleurs, cette structure a été entièrement rénovée. Il n'est attendu que sa mise en service", confiera une source locale. Et de poursuivre: "Il faudrait un arrêté pour la création de ce service. C'est ce qui est attendu dans les prochains jours. Nous ne croyons pas que cela va tarder parce que c'est une urgence". Effectivement, l'ancienne mairie est entièrement restaurée. Les M'Kiris sont pressés de voir ces locaux accueillir les hommes en tenue verte. "Vraiment, ce sera un soulagement pour tous. L'anarchie règne en maître à Tighilt Bougueni. Avec l'arrivée des gendarmes, tout rentrera dans l'ordre. Au moins, ils vont lutter implacablement contre ces bandes de malfaiteurs qui sèment l'insécurité dans ce chef-lieu", répondra un commerçant du centre-ville. «A quand alors la mise en service de cette brigade?», s'interroge-t-on.

Amar Ouramdane