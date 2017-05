Plus de 200 personnes dépistées

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus a été organisée, avant-hier, dans la polyclinique d’Ath Yenni, à une trentaine de kilomètres au Sud-est duchef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Au cours cette action, initiée par l'association sociale humanitaire Relais solidarité d'Ath Yenni, en collaboration avec l'association Nour El Houda et les Lions club d'Algérie, plus de 200 personnes se sont fait dépister. Il y a lieu de souligner que la localité susdite est considérée comme une région isolée ne disposant pas de spécialistes dans le domaine de la santé, à même d’assurer ce genre de prestations. À rappeler, dans ce sillage, que ladite association n’en est pas à sa première action de solidarité au profit de la population d’Ath Yenni, puisqu’en collaboration avec l'association Algérienne du Patrimoine de l’Environnement, elle a organisé, dernièrement, des consultations spécialisées assurées par des médecins dans le cadre d'une caravane de soins à domicile. Au terme de cette action, quelque 500 consultations ont été effectuées par l’équipe multidisciplinaire, composée de spécialistes, dont des ophtalmologues et dermatologues. «Pour nous, c’est un geste humain profond et simple», a indiqué le président de Relais solidarité d’Ath Yenni, Mokrane Aouiche et de rappeler qu’une liste a été ouverte depuis dimanche dernier, pour les personnes désirant se faire dépister de ces maladies du siècle. La journée d’avant-hier s’est déroulée, selon lui, dans de bonnes conditions et tout le monde était satisfait de l’accueil réservé. «Les personnes, dont les résultats sont avérés positifs, ne seront pas livrés à elles-mêmes. Loin de là, l’association les accompagnera et suivra l’évolution de leur état de santé», affirme-t-il. Il ajoutera, dans la foulée, que d’autres actions humanitaires seront organisées durant le mois sacré, au profit des familles démunies de la région.

Nadia Rahab