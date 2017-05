Grand nettoyage !

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

L'initiative prise par les jeunes de la grappe dite les "Zekrini" est louable à plus d'un titre. En effet, ces derniers jours, ils ont organisé un grand volontariat au cimetière du chef-lieu Tighilt Bougueni. Munis de tout le matériel nécessaire (haches, bêches, sécateurs et sacs-poubelles), ils se sont donné à cœur joie pour ladite opération.

Après une journée de labeur, le cimetière, qui était envahi de toutes parts par des herbes folles, des ronces et autres arbustes sans oublier bien sûr les déchets et les canettes, est devenu très propre. Des dizaines de sacs-poubelles ont été remplis au terme cette journée. "Si les vivants peuvent exprimer leur colère lorsqu'ils sont délaissés, ce n'est pas le cas des morts. Donc, personne n'a le droit de salir leurs tombes. Devant cet état de fait, dénoncé moult fois par les citoyens, nous avons décidé de nettoyer ces tombes", répondra un jeune volontaire. Et de poursuivre: "Ce n'est pas normal qu'un tel endroit soit laissé dans un tel état. Désormais, nous devrons tous le protéger de ces désagréments que lui causent certains inconscients". Durant toute la journée, les volontaires ont ‘’lutté’’, sans répit, pour remettre ce lieu dans un état propre par respect à toutes ces personnes qui y reposent en paix. Il est attendu que ce cimetière soit protégé en le clôturant afin d'éviter à des noctambules d'y pénétrer. «On ne doit pas le laisser ouvert pour tous. Une fois clôturé, il lui faudra aussi un gardien qui veillera sur sa propreté, comme cela se fait sous d'autres cieux où les morts ont le droit d'être respectés, comme les vivants", estimera, de son côté, un autre intervenant. Cela étant, à l'approche du mois de Ramadhan, de telles opérations sont déjà programmées dans d'autres villages.

Amar Ouramdane