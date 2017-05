Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

à l’occasion de la journée internationale des musées, célébrée chaque année le 18 mai, le musée régional de M’Douha a rendu un vibrant hommage au moudjahid Rabah Hamoudi, dit Si Rabah.

Jeudi dernier donc, ce fut à son domicile, à Thighilt-Bougueni, que l’hommage lui fut rendu. Malgré ses 84 ans et sa santé vacillante, il a tenu à remercier tous ceux qui étaient venus lui rendre visite : «En mon nom et en celui de mes enfants, je vous souhaite la bienvenue. C’est un grand honneur que vous me faites. Cela me touche, même si je n’ai fait que mon devoir. J’associe à cet hommage tous nos chouhada», dira Si Rabah, les larmes aux yeux. Un des présents nous racontera : «Tout le monde à M’Kira sait la bravoure de cet homme. Si Rabah fut un moudjahid très actif durant la guerre de libération et après l’indépendance, il a assuré le fonctionnement du centre de santé de Tighilt-Bougueni comme infirmier jusqu’à sa retraite». Il ajoutera : «Nationaliste et patriote qu’il est, il fut l’un des premiers à avoir combattu le terrorisme». Notre interlocuteur précisera : «Même si M’Kira n’a pas autant souffert du terrorisme que d’autres localités, il n’en demeure pas moins que dès les premières tentatives d’incursion des hordes sanguinaires, tout au début de la décennie noire, Si Rabah prit la tête d’un groupe de jeunes de la localité, las de voir les terroristes faire de leur village un lieu de passage. Avec ses enfants, il forma le premier groupe de patriotes de la région». Un autre intervenant nous racontera : «Nous étions très jeune et nous nous n’avions aucune expérience pour lutter contre les terroristes. Mais ce héros, malgré son âge déjà bien avancé, nous a fait nous transcender. C’est un vrai chef, il nous a fait découvrir le courageux homme qu’il était pendant la révolution. A la fin de la visite et de la cérémonie d’hommage, une médaille ainsi qu’un diplôme d’honneur et des cadeaux ont été remis au vieux moudjahid.

E. M.