Les enfants en chantier de fouilles archéologiques

Dans le but d’initier des écoliers aux techniques de recherche dans le domaine de l’archéologie, un chantier de fouilles archéologiques a été simulé par une équipe de spécialistes venus d’Alger.

Supervisé par M. Fillah Mostafa, enseignant à l’université d’Alger, et encadré par ses étudiants, ce chantier a permis aux élèves de faire des fouilles dans un contexte presque réel. En effet, des objets archéologiques ont été dissimulés par ces encadreurs dans les terreux de sable et de terre, et à l’aide d’un matériel spécialement conçu à cet effet, l’on a invité les petits bambins à faire des fouilles, pour découvrir ces outils et les dessiner, par la suite, selon des normes spécifiques à cette discipline scientifique. «Nous voulons, par cette action, sensibiliser les écoliers à la sauvegarde de notre patrimoine archéologique qui est, faut-il le mentionner, en train de disparaître», expliquera M. Fillah. Pour sa part, le directeur du site de l'OGEBC (Ancienne antenne de l'agence nationale d’archéologie) de Tigzirt sur mer dira: «Nous sommes arrivés à la clôture du Mois du patrimoine. Je tiens à remercier nos invités, M. Fillah, le maire et les autorités locales de la ville, M. Tizguine, les écrivains qui nous ont fait l'honneur de présenter leurs ouvrages au public, ainsi que le personnel de l'OGEBC du site antique de Tigzirt qui n'ont ménagé aucun effort, pour la réussite de cet événement". En effet, une vente-dédicace de romans a eu lieu, en parallèle, au pavillon qui fait office de musée du site romain, par des écrivains, invités par M. Ferhat Tizguine, en accord avec le responsable du site antique à l’image de Mme Malika Arabi, Lounès Ghezali et d’autres encore.

