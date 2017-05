Brèves de Bounouh

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

La campagne de démoustication lancée

Depuis jeudi dernier, une brigade communale de démoustication est à pied d'œuvre, aussi bien au chef-lieu communal que dans tous les villages. «Nous avons tracé un programme qui s'étalera sur une semaine, voire un peu plus. Cette brigade agit dans un ou deux villages chaque soirée», nous confiera M. Rabah Makhlouf, le maire. Et tous les citoyens que nous avons approchés nous diront leur satisfaction : «Des nuées de moustiques et autres petites bestioles ont commencé à nous envahir, d'autant plus que les herbes folles ont poussé partout, constituant un nid de prolifération», nous dira cet habitant de Helouane, un village connu pour ses multiples sources d'eau et son élevage. Par ailleurs, les citoyens de la commune souhaitent qu'une opération d'abattage de chiens errants soit elle aussi décidée par les responsables locaux.

Le chef-lieu communal lavé à grande eau

En prévision du mois de Ramadhan, l'exécutif communal s'est attelé à l'embellissement du chef-lieu. Tout d'abord, il est à noter que l'APC s'est mobilisée pour laver à grande eau toutes les ruelles de ce petit centre urbain. Ensuite, toutes les bordures des trottoirs ont été repeintes en rouge et blanc. Nous avons jugé utile de faire cette toilette Du chef-lieu», nous expliquera un membre de l'exécutif communal. Toutes les immondices ont en effet été ramassées. En outre, la réparation de tous les lampadaires défectueux est en cours. «Même si le réseau d'éclairage public a été entièrement rénové, parfois, certaines lampes ne s'allument pas. Nous avons donc décidé d’y remédier, en veillant à ce que nos concitoyens aient un cadre de vie agréable, notamment durant le mois de carême et ses veillées», nous dira encore ce membre de l'exécutif.

15 millions de dinars de PCD complémentaires

Après la première enveloppe relative aux PCD 2017, destinée à certaines opérations tels le gabionnage à Helouane et le bitumage en tri-couches du chemin passant devant l'antenne de mairie d'Ivouhathène dont les travaux ont été lancés, en attendant le lancement des autres opérations retenues dans ce programme, l'APC vient de bénéficier de 15 millions de dinars dans le cadre de PCD complémentaires. A ce sujet, le maire nous apprendra que cet argent sera consacré à l'amélioration du réseau routier et à l'assainissement : «Nous avons procédé à l'ouverture des plis. Dans une dizaine de jours, ce sera leur évaluation. Puis on déposera les conventions chez le contrôleur financier pour approbation», nous a-t-il expliqué. Le P/APC ajoutera que ces opérations seront lancées avant le mois d'août. Au total, plus d'une douzaine d'opérations sont programmées dans ces deux tranches de PCD.

A. O.