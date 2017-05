20 jours sans eau potable

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Au village de Nezla, dans la commune de Timizart, la pénurie d’eau se fait de plus en plus sentir. Cela fait une vingtaine de jours que les robinets sont à sec, provoquant une vive inquiétude chez les villageois qui s’interrogent sur les raisons de ce manque qui devient fréquent. Les foyers se trouvant du coté nord du village sont les plus touchés par ce manque, puisque l’eau n’arrive chez eux qu’aux heures tardives de la nuit, ce qui les pousse à passer des nuits blanches pour pouvoir en disposer et effectuer leurs taches ménagères. Sauf que ces derniers temps, il n y a pas d’eau tout court, «cela fait 20 jours que l’eau n’a pas coulé de nos robinets, depuis la journée du vote! On ne sait plus quoi faire, on est obligés de recourir aux fontaines publiques et aux puits de nos voisins. Ce problème dure depuis des années, on en a marre de cette situation», déclare avec amertume un des villageois. Interrogé à ce sujet, les membres du comité du village diront que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises. «On a déposé quatre demandes aux niveaux de tous les organismes responsables, ils ont assuré que le projet de remplacement de la conduite qui alimente notre village (par une autre de plus grand diamètre) est en phase finale de planification. Mais à ce jour, la situation n’a pas changé, et on attend toujours cette réalisation qui va mettre fin à nos souffrances», déclare un membre de ce même comité. À noter que les fuites d’eau qui affecte la conduite qui alimente ce village y sont pour beaucoup dans cette pénurie.

Djaffar Ouigra