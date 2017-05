La campagne de fenaison bat son plein

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

La campagne de fenaison a démarré depuis plus dune semaine au nord de Tizi-Ouzou, sur les plaines du Sebaou. Différents engins agricoles sont à l’œuvre et fonctionnent à plein régime. Les paysans et les agriculteurs veulent en effet ramasser leur récolte avant le mois de Ramadhan. En cette période de fauchage, l’opération s’étend jusqu’aux petits champs sur les hauteurs des villages avoisinants. Beaucoup de variétés ont été semées dans les plaines de Fréha, mais la plus dominante ce sont les céréales. Amar, un éleveur d’ovins, nous dira : «Cette année, nous espérons une bonne récolte pour que les prix soient revus à la baisse. Mais pour nous, les paysans de montagne, nous avons toujours le souci de la main d’œuvre car un ouvrier de champs réclame 3 500DA pour la journée». Un autre éleveur ajoutera : «Les cours des marchés à bestiaux se stabilisera si la récolte est bonne à l’ouest du pays, car ce sont les agriculteurs de cette région du pays qui inondent le marché d’avoine et de foins. Et nous en avons le plus grand besoin à Tizi-Ouzou, afin de relancer la filière d’élevage, notamment dans les régions de hautes montagnes».

A Iber.