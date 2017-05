Portes-ouvertes sur les activités du CNRC

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Le Centre national du registre du commerce (CNRC) d’Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, organise, des journées portes-ouvertes durant trois jours, du 23 au 25 mai, au niveau de l’ancienne église au chef-lieu communal. En effet, ces journées sont destinées à mieux sensibiliser les opérateurs économiques sur l’importance du dépôt légal obligatoire des comptes sociaux, d’une part, et d’autre part à informer, surtout le grand public, sur les missions fondamentales du CNRC, notamment les procédures d’inscriptions. « L’objectif de cet événement est de sensibiliser et informer les opérateurs économiques sur le registre de commerce électronique, l’abonnement au Sijilcom, la prise de rendez-vous en ligne et l’importance de dépôt légal obligatoire des comptes sociaux. Aussi, pour informer le public sur les mesures d’allégement prises par les pouvoirs publics en matière de dépôt pour les jeunes promoteurs», lit-on dans un communiqué dont nous détenons une copie. «Il est utile de signaler que la wilaya de Tizi-Ouzou est essentiellement à vocation commerciale et elle occupe la 3ème place, après Alger et Oran, en termes du nombre d’opérateurs économiques exerçant au niveau de cette wilaya », relève, pour sa part, la direction locale du commerce. Pour rappel, l’antenne locale du CNRC d’AZAZGA a été mise en service au début de l’année en cours.

Rachid A.