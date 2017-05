Les travaux bientôt relancés

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Cela fait plus de huit ans que le projet de réalisation de 30 logements sociaux au chef-lieu communal d’Aït Yahia Moussa, et plus précisément à la place du marché, a été lancé.

Mais, ce projet est resté longtemps à l'arrêt faute de financement. Cependant, nous avons récemment appris que les travaux vont être relancés incessamment. «C'est le projet dont la longévité est la plus longue. Pourtant, des centaines de demandes attendent toujours d'être satisfaites», nous dira un demandeur de logement. Une source proche de l'APC nous apprendra que suite à la visite du wali dans la municipalité, une enveloppe supplémentaire leur a été accordée. «L'entreprise est retenue. En principe, elle sera sur place dans quelques jours. L'opération est au stade de la confection de la liste des bénéficiaire», ajoutera la même source. Il faut dire qu'initialement, ce projet était destiné à la résorption de l'habitat précaire, mais, par manque de bénéficiaires, il a été transformé en logements sociaux. «Nous avons fait le recensement et nous n'avons trouvé que 3000 familles seulement qui vivaient dans des habitations précaires au chef-lieu, c'est pourquoi nous avons demandé leur transfert en logements sociaux. Mais, je vous dirais que leur attribution sera difficile parce que nous avons des centaines de demandes en instance d'autant plus que notre commune n'a pas bénéficié de tels projets depuis des années», ajoutera notre source. Dans cette municipalité, créée par décret présidentiel en 1971, le nombre de logements sociaux ne dépasse pas les 200. En cause, le manque d'assiettes foncières. «Nous attendons toujours que les hautes autorités du pays se penchent sur le transfert d'une partie des terres du domaine forestier au profit de notre collectivité. Vraiment, nous avons un grand déficit dans ce domaine. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de vous pour avoir une idée sur le parc immobilier dont dispose notre municipalité créée depuis quarante-six ans», nous déclarera le maire, M. Said Bougheda. Néanmoins, il faut aussi préciser que cette commune a eu la part du lion en matière d'aides à l'habitat rural. Justement, c'est cette formule qui a atténué la forte demande en matière de logements sociaux. Pour le moment, seuls quelques hectares ont été transférés à la commune et qui ont servi à la réalisation du siège APC, du lycée et du CEM base 5.

Amar Ouramdane