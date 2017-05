Un blessé grave dans un accident

Par DDK | Il ya 24 minutes | 64 lecture(s)

Avant-hier, au moment où une pluie fine tombait sur cette région montagneuse, un automobiliste a failli perdre la vie lorsque son véhicule a dérapé.

Ce chauffeur, qui dévalait le chemin communal reliant le village Helouane au chef-lieu, a perdu le contrôle de son véhicule à cause de la chaussée glissante ; Et après plusieurs tonneaux, il fut miraculeusement arrêté par un figuier, pourtant déraciné au passage. Le malheureux blessé fut secouru par les riverains, qui l'évacuèrent à l'hôpital de Boghni dans un état comateux, a-t-on appris d'une source locale. Après avoir reçu les premiers soins, il fut transféré au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou pour des soins plus intensifs. Il est à signaler que ce chemin de montagne est non seulement sinueux mais il présente de nombreux dangers en raison de ses virages difficiles à négocier.

A. O.