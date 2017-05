La campagne de démoustication entamée

Par DDK | Il ya 24 minutes | 64 lecture(s)

Les services d’hygiène de la localité d’Azazga ont lancé, cette semaine, l’opération de lutte contre les moustiques et tous les insectes nuisibles à la santé publique.

Celle-ci s’étendra jusqu’au 27ème jour du mois, et ce, à travers tous les villages et les endroits relavant de la commune. Cette opération est menée par les agents de la voirie et se fait de nuit par un système de fumigation embarqué à bord d’un véhicule qui sillonne tous les villages et les endroits ciblés, et les arrose de nuages de fumée pour pallier à toute éventuelle présence d’insectes nuisible à la santé de la population durant la période d’été. Un planning a été affiché par l’APC d’Azazga pour informer les habitants quant au passage des agents communaux, et pour les solliciter à contribuer à la réussite de cette opération. «C’est une bonne initiative en cette saison de chaleur», dira un citoyen, et d’ajouter : «Je pense que c’est une bonne chose car les insectes nous dérangent énormément la nuit, et cette campagne nous soulagera et nous permettra au moins de dormir tranquillement durant les journées de grandes chaleurs, et nous évitera aussi la transmission des maladies par ces insectes nuisibles»

A Iber.