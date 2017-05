Réception en l’honneur de l’US Soummam

Par DDK | Il ya 35 minutes | 17 lecture(s)

C’est la fin de la phase de wilaya de Bouira de la coupe d’Algérie inter quartiers, des joueurs non structurés, qui a vu la qualification pour les demi-finales des équipes de Kadiria, Ain Turk, Taguedit et Dechmia.

Placée sous le haut patronage du wali et de la DJS, la phase de wilaya est organisée par la Ligue de Football de la Wilaya de Bouira et la ligue des sports pour tous. Elle a vu la participation de 14 équipes représentant huit daïras. Réparties en trois poules (A, B et C), la phase éliminatoire s’est déroulée sous forme d’un mini championnat. Dans la poule A, c’est l’équipe de Taguedit qui termine à la première place avec un sans faute, trois victoires dans les trois rencontres disputées : 3/0 face à Dirah, 3/1 face à Oued Berdi et 1/0 face à l’équipe de Bouira. Dans la poule B, deux équipes partagent la première place, Kadiria et Dechmia, avec dix points chacune, trois victoires et un nul. Néanmoins, c’est l’équipe de Kadiria qui termine à la première place grâce à un goal-average favorable (+11) et (+07) pour Dechmia qui termine, meilleure deuxième des trois poules. Dans la poule C, c’est l’équipe de la commune de Bouira, Ain Turk, qui termine à la première place avec dix points (trois victoires et un nul), suivie de loin par Lakhdaria avec six points. Les demi-finales auront lieu le 16 et 17 juin prochain, en nocturne, au stade OPOW Rabah Bitat. Le vendredi 16 juin, l’équipe de Kadiria affrontera Ain Turk, le lendemain samedi, c’est l’équipe de Taguedit qui affrontera Dechmia. La finale est prévue pour le 20 du même mois.

M’hena. A.