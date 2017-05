Tout est prêt pour le Ramadhan !

Par DDK | Il ya 34 minutes | 10 lecture(s)

Le chef de daïra, M. Abdelmadjid Tabet, a tenu une réunion , mercredi dernier, avec les maires des quatre communes, les responsables de la santé, ceux des services de sécurité, des services du commerce, les imams et bien d'autres responsables concernés, et ce, dans le but faire le point sur toutes les dispositions prises par chaque service, de manière à participer au bon déroulement du mois de Ramadhan dans toutes les municipalités en question.

Il a exhorté, chacun dans son domaine, à déployer son plan d'action à même de permettre aux citoyens de passer ce mois sacré dans un climat de sérénité et de quiétude sur tous les plans. Tout a été passé au peigne fin. Rien n'a été laissé au hasard. «C'est une première dans notre daïra. Vraiment, c'est un plaisir d'entendre toutes les parties concernées évoquer ce qui a été préparé pour que ce Ramadhan diffère des autres», nous confiera une source ayant pris part à cette réunion. Par ailleurs, afin de rapprocher les fidèles des lieux de culte, sur demande des comités religieux par exemple du Lotissemnt Belaouche Mohamed et de Nezlioua- Tazrout, le directeur des affaires religieuses et des waqfs, M. Yahia Douri, a autorisé ces deux comités à ouvrir des lieux pour les cinq prières et celle des Tarawih. «Ce sont deux Moussalas qui sont opérationnels depuis jeudi dernier. Sur notre proposition et celle des services concernés notamment les P.V de la protection civile, ces deux lieux ont été acceptés. Notre directeur a même dérogé des imams volontaires pour y officier. Ils ont une autorisation d'une année renouvelable. Il a aussi demandé à ce que les activités telles les prêches religieux juste avant la prière d'El Icha y soient multipliés, ainsi que l'apprentissage du Coran. Il a sollicité aussi les imams à participer aux sensibilisations de fidèles et autres à participer aux dons de sang durant ce mois de piété. En tout cas, toutes les actions de charité sous quelque forme que ce soit, sont à encourager et sont les bienvenues», nous dira l'imam coordinateur M. Ali Naili, représentant de la direction des affaires religieuses des daïras de Boghni, de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff, tout en annonçant que d'autres lieux comme ceux précités sont ouverts à Tizi-Gheniff et à Ath Merdja (Bounouh). Il est à noter aussi qu'à la veille de ce mois sacré, des opérations d’embellissement des mosquées ont été organisées à travers toutes ces daïras. En outre, il nous a été donné de remarquer que dans certains quartiers de la ville, les jeunes ont entamé des opérations de nettoyage. On citera la cité Malakoff et 64 logements des fonctionnaires, déjà parés de beaux faisceaux de lumière et d'ampoules multicolores. Dans le même périmètre, les jeunes ont débarrassé l'esplanade jonchant le mur d'enceinte du lycée Ali Mellah de toutes ses immondices. Enfin, le regard a été du côté du marché des fruits et légumes. Avant-hier, jeudi jour de marché hebdomadaire, il nous a été donné de relever que les prix étaient stables. Il n'y a pas de flambée par rapport aux autres jours. On donnera par exemple les prix de certains légumes et fruits: la tomate entre 40 dinars et 50 dinars, le poivron entre 50 et 80 dinars, la courgette à 70 dinars, les petits pois à 100 dinars, la pastèque à 50 dinars le kilo... Les consommateurs souhaitent que les prix soient maintenus à ce niveau.

Amar Ouramdane