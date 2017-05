Toujours pas d’infirmier au centre de Helouane

Par DDK | Il ya 35 minutes | 10 lecture(s)

«Le médecin responsable du centre de santé du chef-lieu communal nous a appelé pour une réunion. Il a été décidé lors de cette rencontre qu'une infirmière vienne assurer à la salle de soins un service trois par semaine (dimanche, mardi et jeudi).

Hélas, depuis cette réunion, on ne voit rien venir», écrit M. Mohamed Belkadi, président du comité de village Helouane, dans une déclaration rendue publique. Il affirme que l'infirmière en question, actuellement maintenue au centre de santé de Bounouh-centre a pourtant dès sa formation «signé son P.V comme étant fonctionnaire à Helouane». «Dernièrement, deux personnes de notre village ont été blessées dans deux accidents de circulation. Et il n'y avait personne sur place pour les secourir», lit-on, par ailleurs, dans le même écrit. «Nous saisissons cette occasion pour interpeller tous les services concernés à ce sujet. Nous avons décidé d'organiser un sit-in de protestation devant le centre de santé du chef-lieu incessamment, afin de faire aboutir notre revendication», conclut le communiqué. Il est à rappeler que l'unité de soins de Helouane est fermée depuis le départ en retraite de l'infirmier en poste, il y a un peu plus d'une année.

Amar Ouramdane