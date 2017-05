Opération solidarité Ramadhan

Par DDK | Il ya 34 minutes | 10 lecture(s)

Le bureau du Croissant rouge algérien de la commune d’Aït Yahia est à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour préparer l’opération de solidarité avec les démunis.

«Pour la deuxième année consécutive, de nombreux bénévoles se sont mobilisés afin de mener des actions devant faciliter le mois de carême aux nécessiteux et aux voyageurs de passage», indique un membre du bureau. Un restaurant vient d’être loué au chef lieu de Sebt pour offrir le ftour à tous ceux qui s’y présenteront, dès le premier jour du carême. La réussite de l’opération l’an dernier a créé plus d’engouement au sein des bénévoles et des bienfaiteurs qui commencent déjà à se manifester. Dans la région d’Aït Yahia, les villageois sont partie prenante de l’opération. Chaque agglomération prend en charge une journée du Ramadhan en assurant le ravitaillement en denrées alimentaires du restaurant, en mettant à la disposition des responsables cinq à six personnes pour assurer le service. L’an dernier, 50 à 60 repas, consommés sur place, y ont été distribués quotidiennement jusqu’à l’Aid. Des bienfaiteurs anonymes contribuent avec des denrées alimentaires ou des sommes d’argent, ainsi que l’APC bien que ses moyens soient réduits. Notons néanmoins que la distribution des couffins accuse un grand retard. Les responsables communaux n’ont pu les faire parvenir aux ayant droits pour cause des grèves à répétition des communaux, nous apprend-on.

A.O. T.