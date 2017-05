Soulagement chez les villageois !

Par DDK | Il ya 34 minutes | 15 lecture(s)

Grand soulagement au village de Tifaoui, ou la fosse septique a enfin été vidée. Il est à rappeler que dernièrement, les habitants de ce village avaient fermé le siège de l'APC, pour dénoncer le fait de voir des eaux usées déversées à ciel ouvert, provoquant un risque de contamination, à l'approche de la saison estivale redoutée pour les maladies à transmission hydrique.

Implantées dans un endroit inaccessible, le matériel de l'ONA de Draâ El-Mizan n'avait pas pu aspirer ces eaux, car le tuyau ne pouvait les atteindre du fait de ses 9 mètres de longueur. Devant cette situation alarmante, l'APC a finalement réagi. «Je vous confie que j’ai réglé moi-même le coût de cette opération: en somme 35 000 dinars pour l'ouverture d'une petite piste et 40 000 dinars pour sa vidange. En tout cas, je suis très satisfait du travail fait par l'entreprise que j'ai ramenée. C'est une opération d'urgence. Si on attendait toutes les procédures administratives pour l'inscrire, cela aurait pris beaucoup de temps. Et puis, l'été est à nos portes», nous confiera, M. Said Bougheda, en sa qualité de maire. Par ailleurs, notre interlocuteur nous apprendra que le directeur de l'hydraulique de la wilaya et ses ingénieurs ont effectué un déplacement sur les lieux afin de trouver une solution définitive à ce problème. «Il faudrait un réseau fiable pour toute cette grappe de villages. Des propositions ont été faites. Mais pour l'évacuation des eaux vers l'oued sur quatre kilomètres, il faudrait beaucoup d'argent», ajoutera notre interlocuteur. Du côté de la daïra, l'on apprendra qu'en principe, toutes les revendications de cet ensemble de villages ont été prises en charge avant même la fermeture de la mairie et de la RN25, le 19 mars dernier, et que «Toutes les fiches techniques ont été élaborées. Elles seront prises en charge», nous confiera une source proche de ce dossier. En tout cas, le chef de daïra en personne, suit avec acuité l'évolution de la situation dans ces villages et dans tous les autres villages de la daïra.

Amar Ouramdane