Grande opération de nettoyage

Par DDK | Il ya 52 minutes | 87 lecture(s)

À l’appel d’un collectif d’habitants, les résidents des cités 18 LSP et des 160 logements ont procédé au nettoyage de tous les alentours de leurs quartiers.

Dès huit heures du matin, avant-hier, et en dépit d’une chaleur torride, ces volontaires sont sortis munis de leurs outils, et se sont adonnés au grand déballage qui les attendait depuis longtemps, d’autant plus que des herbes folles ont envahi les espaces de ces deux cités, cependant, l’opération ne fut pas achevée durant la journée. Selon un organisateur, tout sera propre dans quelques jours. «Nous poursuivrons ce nettoyage même durant le mois de Ramadhan. Peu avant la rupture du jeûne, nous pourrons continuer à désherber», nous répondra le même interlocuteur. Ce qu’il y a aussi lieu de retenir, c’est que dans ces deux quartiers la participation a été acceptable. «Il ne faut pas s’attendre à ce que d’autres viennent nettoyer devant chez nous. Nous devons avoir cette culture de la propreté, nous sommes connus pour nos volontariats et tous les habitants sont concernés», estime le même habitant. En fin de journée, des dizaines de sacs-poubelles étaient remplis de sachets, de bouteilles en plastique et de canettes. Quant aux herbes sèches, les volontaires les ont amassées dans des endroits non gênants, pour les incinérer dès que les températures reviennent à la normale. « Il a fait très chaud. On n’a pas pu les brûler de crainte de déclencher un incendie. Nous attendrons qu’il fasse un peu moins chaud pour passer à cette action. En tout cas, la mobilisation a été satisfaisante. Grâce aux efforts de tous, nous avons réussi à rendre les lieux plus propres. Il faudrait que chacun de nous veille à cette propreté. La protection de l’environnement est l’affaire de tous», conclut la même personne. Il est à signaler aussi, que d’autres opérations de nettoyage sont prévues dans d’autres cités et quartiers de la ville, durant tout ce mois sacré.

Amar Ouramdane