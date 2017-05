À quand la rénovation de l’éclairage public?

Par DDK | Il ya 52 minutes | 93 lecture(s)

Le chef-lieu communal de Timizart, à une trentaine de kilomètres au Nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, enregistre une grande insuffisance en matière d’éclairage public.

Pourtant, il a bénéficié d’un projet qui a mis fin à l’obscurité qui y régnait durant des années, mais la défectuosité est, semble-t-il, de retour. Il y a lieu de relever que Souk El Had a bénéficié de plusieurs opérations d’aménagement ces dernières années, qui lui ont donné un meilleur aspect et une place qui sied au chef-lieu qu’il est, mais le problème de l’éclairage public a vite entaché cette position. «Ces poteaux ont une valeur inestimable, on a jamais imaginé un jour en avoir comme ceux-là, mais maintenant, on a vu des gens qui ont saccagé et arraché ces biens publics sans que personne n’intervienne, on doit faire acte de civisme et respecter ces acquis, et œuvrer à en avoir encore plus pour le chef-lieu», affirme un des citoyens de Souk El Had. Par ailleurs, il y a des poteaux qui ont été carrément arrachés par des particuliers, et d’autres ne sont pas opérationnels, et les élus locaux ne sont pas intervenus pour les réparer. Les habitants de Souk El Had, ainsi que les descendants des autres villages de la commune attendent avec impatience la rénovation des ces poteaux, et le rétablissement de l’éclairage public.

Djaffar Ouigra