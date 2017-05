700 colis alimentaires distribués

Par DDK | Il ya 51 minutes | 115 lecture(s)

L’opération de distribution des colis alimentaires est déjà clôturé à Aït Yahia Moussa. «Nous avons commencé la distribution très tôt afin qu’il n’y ait aucun retard.

Ces familles ont besoin de ces aides, c’est pourquoi il fallait faire vite, d’autant plus que nous avons de l’expérience dans ce domaine», nous répond M. Said Bougheda, en sa qualité de maire. Selon lui, 700 colis alimentaires ont été distribués. «Avec l’argent de la Dal et 50 parts de la part de la Direction de l’Action Sociale, nous avons acquis ces couffins. C’est très insuffisant si l’on compare aux années précédentes. Nous avons un déficit de plus de 500 couffins qui n’ont pas bénéficié aux familles. Il a fallu une sélection stricte et beaucoup d’abnégation pour dégager la liste des bénéficiaires. Pour le mois de Ramadhan de cette année, nous n’avons pas pu dégager une somme sur le budget communal parce que nos caisses sont vides», nous explique-t-il. Interrogé sur les denrées contenues dans chaque colis, il nous apprend qu’elles sont les mêmes que celles des années précédentes. «Nous avons surtout visé les produits de large consommation en ce mois de Ramadhan, tels que les légumes secs, les pâtes alimentaires, le café, le sucre, l’huile de table, le concentré de tomate…», enchaîne-t-il. Il faut souligner que, normalement, cette municipalité devrait bénéficier d’une enveloppe financière plus conséquente quand on sait que d’une part, elle est sans ressources, et que d’autre part, elle est classée en tête des communes les plus pauvres de la wilaya. Par ailleurs, il faut noter que dans cette municipalité, le comité du Croissant Rouge Algérien a été mis en veille depuis des lustres. C’est dire que la solidarité est limitée. Les responsables locaux lancent un appel aux donateurs, pour faire un geste en direction des familles nécessiteuses en ce mois sacré.

Amar Ouramdane