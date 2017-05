Le chantier reprend timidement !

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

«Les travaux d’aménagement du boulevard Colonel Amirouche de Draâ Ben Khedda ne tarderont pas à être lancés», selon le P/APC de la municipalité, Mohamed Sbahi.

Sur place, des ouvriers s’affairent à mettre en place le chantier à partir du pont de l’entrée Est de la ville de la cigogne. Un mur de confortement est en réalisation et les travaux se poursuivront tout au long du trottoir du boulevard. Sur les contre-bas des deux côtés des escaliers, le maire fait savoir que des espaces seront réalisés pour la plantation des fleurs et autres arbustes. Une réalisation qui fait face au second jardin public, au niveau de l’abri bus vers le siège de la Daïra. Au centre ville, la place 8 mai 1945 prend forme et l’entreprise semble accélérer les travaux dont les délais ont tout de même déjà expirés. Si ces travaux sont très attendus, cependant ils tardent à être menés à terme car ils sont exécutés sur les PCD que l’assemblée débloque par tranche. Il est à relever que, Ramadhan « oblige », les trottoirs sont réoccupés par les marchands toutes catégories confondues, notamment de chaussures qui gagnent plus de la moitié du trottoir. Au cours de ce mois de ramadhan et à l’allure où vont les choses, il est à craindre que la situation vécue il y a quelques années seulement ne revienne et les squatteurs de trottoirs seront cette fois-ci plus nombreux encore.

M A t